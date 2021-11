Le CEA-Leti à fond dans les puces, Saint-Gobain embauche à tour de bras, Intersport investit 40 millions… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Leti Le CEA-Leti à Grenoble veut créer les ruptures technologiques qui réduiront la consommation d’énergie de l’électronique.

Comment le CEA-Leti veut se placer au centre de l'innovation dans les puces

Avec la nouvelle politique industrielle dans les puces, le centre de recherche et technologie en électronique du CEA voit son rôle conforté. Son nouveau directeur, Sébastien Dauvé, veut soutenir les industriels nationaux et européens. Avec une priorité : créer les ruptures technologiques qui réduiront la consommation d’énergie de l’électronique par un facteur 1 000 d’ici à 2030.

Pourquoi Saint-Gobain va presque doubler ses embauches en France en 2022

Ces deux dernières années, Saint-Gobain a recruté environ 4 700 salariés dans l’Hexagone. Le groupe table désormais sur près de 7 500 embauches en 2022. Le spécialiste des matériaux de construction surfe sur le dynamisme des activités de rénovation et de construction.

Intersport investit 40 millions d'euros dans une plateforme logistique à Autrèche

L'enseigne Intersport va implanter une base logistique de 23 hectares sur un parc d'activités à Autrèche (Indre-et-Loire), entre Blois et Tours, qui avait été fléché "site industriel clé en main" par le dispositif Territoires d'industrie. Intersport investit 40 millions d'euros dans ce projet.

Avec l'acquisition de Soufflet, InVivo devient la deuxième coopérative agricole d'Europe

La commission européenne vient de donner son feu vert au rapprochement entre InVivo et Soufflet. Le nouvel ensemble pèsera plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et permettra à InVivo de devenir la deuxième coopérative agricole d'Europe.

Une usine en Ariège pour Kippit, spécialiste toulousain de l'électroménager durable

La société toulousaine Kippit, qui développe un concept d'électroménager durable, local et réparable, vient de retenir un terrain à Prat-Bonrepaux (Ariège) pour la construction d'une usine d'assemblage de lave-linge. L'investissement est évalué entre 4 et 6 millions d'euros. 40 emplois sont prévus.

Le Sivom de Mulhouse et Suez initient la récupération de phosphore à Mulhouse

Le Sivom de la région mulhousienne et Suez ont inauguré à Sausheim, près de Mulhouse (Haut-Rhin), un système de récupération du phosphore à partir de la méthanisation des boues de la station d’épuration, une première en France.

Vicat investit dans sa cimenterie de Montalieu-Vercieu pour réduire l'usage d'énergies fossiles

Vicat a annoncé vouloir investir 30 millions d'euros dans sa cimenterie de Montalieu-Vercieu (Isère) pour réduire l'usage des combustibles fossiles nécessaires à la production de ciment. Avec ce projet baptisé Meteor, l'objectif est d'augmenter l'usage des combustibles solides de récupération de 70% à 95%.