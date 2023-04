Le CEA accouche de deux pépites du nucléaire

Alors que près de 80 projets, dont trois français, se font déjà concurrence dans le monde, le CEA entre dans la course aux petits réacteurs nucléaires, les SMR, en annonçant la création de deux start-up. Hexana naîtra à Paris au printemps et Stellaria devrait suivre, probablement à Grenoble (Isère). La première est portée par l’ingénieur Sylvain Nizou et par deux experts du CEA, qui avaient proposé une technologie de réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium.

Utilisée dans le programme Astrid, cette technologie doit permettre d’exploiter comme combustible une partie de ceux usés des réacteurs à eau pressurisée du parc français. Ciblant la production d’hydrogène haute température d’une autre spin-off du CEA, Genvia, et les réseaux de chaleur urbains, Hexana vise une puissance de 2 x 400 MW thermiques, dont la chaleur sera stockée dans du sel à 500°C. Pour construire une première unité dès 2035, la start-up mise sur des options industrielles déjà maîtrisées. Elle utilise notamment un combustible composé d’un mélange d’uranium appauvri et de plutonium qui s’apparentera au Mox et qu’Orano pourra produire.

Technologie des réacteurs aux sels fondus

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]