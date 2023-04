Le CDEE consacre une soirée aux plastiques

Dédié à la responsabilité sociétale (RSE), le Cercle des entreprises engagées (CDEE) consacre une soirée de réflexion à « la pollution plastique ». La date du 23 mai ne doit rien au hasard, car l’étape parisienne du traité international sur le plastique actuellement négocié sous l’égide des Nations unies (ONU) est, en effet, programmée du 29 mai au 2 juin dans les murs de l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). Pour « appréhender les transformations en cours » et analyser « l’exposition » des entreprises, le CDDE a réuni un plateau de choix avec des noms bien connus des lecteurs de Plastiques & Caoutchoucs Magazine et Emballages Magazine. Prendront la parole le député du Maine-et-Loire Philippe Bolo, Emmanuelle Gastaldi, maître de conférences à l'université de Montpellier (Hérault) et membre de la chaire CoPack, Philippe Reutenauer, ingénieur en chimie des plastiques et concepteur de la Fresque du plastique, et Henri Bourgeois-Costa, porte-parole du plaidoyer plastique de la Fondation Tara océan. La soirée est animée par François-Michel Lambert, ancien député et fondateur de l’Institut national de l’économie circulaire (Inec).