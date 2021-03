Le capitaine d’industrie Olivier Dassault est mort dans un accident d’hélicoptère

Les hommages se multiplient dans la classe politique française. Dimanche 7 mars, le député de l’Oise Olivier Dassault (LR) est mort à 69 ans dans le crash de son hélicoptère à Touques, près de Deauville (Calvados). Le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) a annoncé l’ouverture d’une enquête de sécurité pour éclairer les causes de l’accident.

Selon les informations du BEA, l’hélicoptère s’est écrasé à 17h50 alors qu’il venait de décoller d’un terrain privé. Le drame implique un appareil Aérospatiale AS350, un modèle désormais produit par Airbus Helicopters sous le nom H125. Le crash a également causé la mort du pilote, a rapporté France 3 Normandie, citant des sources proches de l’enquête.

Le gouvernement salue son parcours

“Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d’industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l’armée de l’air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d’en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches”, a réagi le président de la République Emmanuel Macron sur son compte Twitter. Sur le même réseau social, Dassault Aviation affiche un bandeau noir sur son image de profil.

Petit-fils de Marcel Dassault, fils de Serge Dassault, Olivier Dassault était “grandement impliqué dans la réussite industrielle de l’entreprise Dassault”, a déclaré la ministre des Armées, Florence Parly. Depuis 2018, il présidait le comité de stratégie et développement du groupe industriel Marcel Dassault, la holding familiale détenant Dassault Aviation et Dassault Systèmes.

Le lancement heureux du Falcon 2000

Dirigeant aux multiples facettes, Olivier Dassault revendiquait une carrière de photographe et de compositeur en plus de ses activités dans la communication, la politique et bien entendu dans le secteur aéronautique. Outre un doctorat en informatique de gestion, il avait décroché un diplôme d’ingénieur à l’École de l’Air. Détenteur de plusieurs records du monde de vitesse, il se présentait comme le seul pilote au monde à disposer des qualifications pour l’ensemble de la gamme des jets d’affaires Falcon.

“En 1986, au décès de son grand-père Marcel Dassault, son père Serge, lui confie plusieurs missions et responsabilités au sein de la société Dassault Aviation, le nommant directeur adjoint d'Europe Falcon Service, puis directeur de la stratégie des avions civils”, retrace sa biographie. À ce poste, il avait notamment contribué à lancer le Falcon 2000 en 1994, l’un des best-sellers de l’entreprise familiale.

Septième fortune française avec sa fratrie

Après avoir occupé diverses responsabilités dans la communication et la presse, Olivier Dassault était devenu en 2011 président du conseil de surveillance du groupe industriel Marcel Dassault. Il avait démissionné en 2018, “pour cause d’incompatibilité avec son mandat de député”. Sa biographie indique tout de même qu’il continuait à présider le comité de stratégie et développement.

Élu député pour la première fois en 1988, Olivier Dassault s’est longtemps engagé dans la vie politique de l’Oise. Il est réélu en 1993, 2002, 2007, 2012 et 2017, sous les étiquettes RPR, UMP puis Les Républicains. Dernièrement, il siégeait à la commission des affaires étrangères. En 2020, le magazine Challenges plaçait Olivier Dassault et sa fratrie au septième rang des plus grandes fortunes françaises avec un patrimoine estimé à 23,5 milliards d’euros.