Le Canada interdit six produits en plastique à usage unique

L’interdiction des produits en plastique en usage unique, des emballages et des accessoires en particulier, traverse l’Atlantique. Le gouvernement du Canada vient de publier un règlement dans ce sens. Sont concernés les sacs d’emplette (ou de caisse), les ustensiles (couverts), les récipients alimentaires à emporter difficilement recyclables, les anneaux de regroupement pour emballages de boisson, les bâtonnets à mélanger et les pailles. Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement, explique que le règlement porte sur « la fabrication, l’importation et la vente de plastique à usage unique néfaste qui entraînent des déchets qui polluent les plages, les parcs, les rues et les sentiers, et qui sont néfastes pour la nature et les espèces sauvages ».

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]