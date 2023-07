Le Canada commande pour 2,1 milliards d’euros de ravitailleurs A330 MRTT à Airbus

Le Canada renforce ses capacités de défense. Le gouvernement canadien commande neuf ravitailleurs en vol et de transport A330 MRTT auprès d’Airbus Defence and Space, précise l'entreprise dans un communiqué publié mardi 25 juillet. Dans le détail, le contrat comprend quatre appareils neufs et cinq A330-200 d'occasion devant être convertis, et sa valeur s’élève à environ 2,1 milliards d’euros avant les taxes. Le premier A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) doit être livré à l’Aviation royale canadienne (ARC) en 2027. Les A330-200 nouvellement construits seront assemblés sur la ligne d’assemblage finale des avions A330 à Toulouse (Haute-Garonne). La conversion des appareils se fera dans les installations de l'A330 MRTT à Getafe, en Espagne, courant 2025.

Ravitaillement, transport, évacuation médicale

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]