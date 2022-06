Le BTP est «la seule industrie capable de construire à l’infini des prototypes», estime le DG de NGE Bâtiment, Alain Tayar

Nouvelle étape pour NGE Bâtiment. Fraîchement renommé, l'ex- Cardinal Edifice - spécialisé dans le bâtiment (550 collaborateurs, 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021), dont le siège est situé à Val d’Anast (Ille-et-Villaine) - est entré dans le groupe NGE en 2017. Jusqu’alors spécialisé dans les travaux publics (TP), NGE (15 000 personnes, 3,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires) avait racheté l’entreprise bretonne pour élargir sa palette de compétences. En poste depuis septembre 2021, son directeur général, Alain Tayar, compte faire passer à cette activité bâtiment le cap des 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et faire converger davantage les deux métiers de NGE. Ce, dans un contexte de tensions sur les prix, les approvisionnements et le recrutement et de forte évolution réglementaire, avec le déploiement de la nouvelle réglementation environnementale RE2020.

L’Usine Nouvelle - Comment rapproche-t-on une entreprise de bâtiment d’un groupe historiquement implanté dans les travaux publics ?

Alain Tayar - NGE a racheté Cardinal Edifice en 2017, lançant les premiers pas du groupe dans le bâtiment. Deux directions régionales ont été créées en région parisienne et à Marseille (Bouches-du-Rhône). Je dois structurer ce pôle Bâtiment et le développer en pénétrant des marchés nouveaux. La culture du bâtiment n’est pas la même que la culture des TP. En travaux publics, pour des infrastructures, on construit pour des temps beaucoup plus longs. Pour sa part, le bâtiment se financiarise. Il s’agit de construire et de gérer des actifs, contraints par des modules environnementaux, réglementaires ou politiques. Cela reste néanmoins deux métiers de la construction.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]