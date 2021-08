Le breton Protac lance un nouveau bardage extérieur plus résistant au feu

Difficile de lever les idées reçues sur la résistance du bois au feu. Pour y remédier et répondre aux dernières évolutions normatives, le transformateur de bois Protac (83 personnes, 56 millions d’euros de chiffre d’affaires), installé à Lamballe-Armor (Côtes-d'Armor) vient de lancer Resistofeu, une nouvelle gamme de bardages, de parements et d’éléments pour la construction, en usages extérieurs et intérieurs. L’une des solutions est le Resistofeu Exterior WFX, qui bénéficie d’un traitement d'ignifugation par autoclave assuré par le suédois Woodsafe. “Nous pourrons viser les marchés des établissements recevant du public, des logements collectifs et des bâtiments de grande hauteur”, se réjouit Romain Claeys, responsable marketing et développement produits.