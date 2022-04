Le breton OKwind fait pivoter les panneaux solaires pour optimiser leur rendement

Pour produire de l’énergie solaire de façon optimale, un panneau photovoltaïque doit se positionner à la perpendiculaire des rayons du soleil. C’est la raison pour laquelle se démocratise la technologie de « trackers » qui permet de faire pivoter les panneaux au gré de la course de l’astre. Gain attendu : entre 70 % et 80 % d’énergie en plus par rapport à une installation statique.

Le breton OKwind, spécialisé dans la fabrication de trackers et de l’installation complète de l’infrastructure solaire, enchaine les commandes. Créée en 2009, l’entreprise avait d’abord démarré dans l’énergie éolienne avant de se réorienter vers le solaire. Elle est passée de 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2015 à 26 millions en 2021 et revendique plus de 50 % des parts de marché en France sur le tracker.

Deux lignes de production à Vitré

