Le breton Cordon Group rachète l’activité réparation électronique de SBE

Changement de dimension pour Cordon Group. Cette ETI bretonne, spécialisée dans la fabrication, la réparation, le reconditionnement et le recyclage d’équipements électroniques, vient de finaliser l’acquisition de l’activité réparation électronique de SBE. Les termes financiers de la transaction ne sont pas dévoilés. L’opération est financée par une augmentation de capital. Bpifrance, Unexo et BNP Paribas Développement font partie de nouveaux actionnaires. «Mais Serge Cordon, le fondateur de l’entreprise, garde la grande majorité du contrôle», précise à L’Usine Nouvelle Franck Briens, le directeur administratif et financier.

