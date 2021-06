Le Brésil vient à bout de la Colombie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ricardo Moraes Neymar n'a pas marqué, mais a délivré la passe décisive du but vainqueur de Casemiro./Photo prise le 24 juin 2021/REUTERS/Ricardo Moraes

Déjà qualifié pour les quarts de finale de la Copa America, le Brésil s'est imposé sur le fil face à la Colombie (2-1) au terme d'un match controversé à Rio de Janeiro. Ce sont pourtant les Cafeteros qui ont pris l'avantage en première mi-temps grâce à un somptueux ciseau acrobatique de Luis Diaz (10'). La Séleçao a dominé la majeure partie de la rencontre, mais a éprouvé des difficultés à concrétiser leurs incursions à l'image du poteau frappé par Neymar (65'). Après un ballon touché par l'arbitre Nestor Pitana, Firmino a égalisé de la tête (78'), ce qui a provoqué la colère des Colombiens. À cause des protestations et des vérifications du VAR, le temps additionnel a été interminable, et finalement Casemiro a offert la victoire aux siens sur corner (90+10'). Un succès polémique qui permet aux Brésiliens de conforter leur place de leader du groupe B.