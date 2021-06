Le Brésil soigne son entrée en lice

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ueslei Marcelino Neymar a marqué son 67e en sélection /Photo prise le 13 juin 2021/REUTERS/Ueslei Marcelino

Le Brésil et le Venezuela s'affrontaient cette nuit en match d'ouverture de la 47e Copa America de l'histoire. Tenants du titre, les Brésiliens se sont facilement imposés 3-0 face à la Vinotinto. Il faut dire que les Vénézuéliens comptaient de nombreux absents à cause de cas Covid, ce qui a facilité la tâche de la Seleção. C'est Marquinhos qui a ouvert la marque à la 23e minute, à la suite d'une longue domination brésilienne. Le score s'est aggravé au cours de la seconde période lorsque Neymar a inscrit le but du 2-0 sur penalty (64e). En fin de match, Gabriel Barbosa (89e) a scellé le score sur un service de Neymar.