Le Brésil s'impose face au Chili dans la douleur

© Ricardo Moraes Le Brésil a écarté le Chili en étant réduit à dix en deuxième période./Photo prise le 3 juillet 2021/REUTERS/Ricardo Moraes

Le Brésil a eu toutes les peines du monde pour éliminer le Chili (1-0) en quarts de finale de la Copa America. Les tenants du titre ont dominé la première mi-temps sans trouver la solution face à des Chiliens bien organisés. Juste après la pause, le Lyonnais Lucas Paqueta a combiné avec Neymar pour ouvrir le score (46'). La rencontre a pris un tournant lorsque Gabriel Jesus a manqué son contrôle et a vu ses crampons terminer dans le visage d'Eugenio Mena, un carton rouge logique (48'). La Roja en a profité pour remettre la pression, mais le but de Vargas est refusé pour hors-jeu (62') et la frappe de Brereton a heurté la transversale (69'). La Seleçao a résisté jusqu'au coup de sifflet final et retrouvera le Paraguay en demi-finale, une équipe que les Auriverdes ont déjà dominé en phase de poule (4-0).