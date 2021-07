Le Brésil file en finale de la Copa America

Peut-être un dixième titre pour la Seleçao ? Le Brésil s’est qualifié dans la nuit de lundi à mardi pour la finale de la Copa America en dominant le Pérou (1-0). Profitant de leur supériorité en première période, les Brésiliens inscrivent le seul but de la partie par l’intermédiaire de Lucas Paqueta à la 35e minute. Le Lyonnais profite de l’excellent travail de Neymar dans la surface. Le Parisien mystifie la défense grâce à un magnifique numéro de dribbles avant de servir Paqueta au point de penalty. En deuxième période, la domination du Brésil est moins nette, le Pérou tente de revenir et se crée plusieurs situations en fin de rencontre sans réussir à égaliser. Neymar et ses partenaires s’imposent et disputeront donc la finale de cette Copa America dans la nuit de dimanche à lundi au Maracana. La Seleçao attend néanmoins de connaître son adversaire, l’Argentine et Colombie s’affrontent cette nuit dans l’autre demi-finale de la compétition.