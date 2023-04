« Le bois des fûts influence les spiritueux comme un condiment dans un plat », explique Alexandre Gabriel (Maison Ferrand)

Emballage Magazine : Quelle importance accordez-vous aux matières des contenants qui conservent et élèvent vos gins, cognac et rhums ?

Alexandre Gabriel : Les matières sont fondamentales, à commencer par le raisin. C’est la substance, mais c’est aussi l’outil. Dans le cadre d’un spiritueux, les arômes se créent lors de la fermentation. Tout est déjà là. Ou pratiquement. L’ADN est là. Après, il y a la sélection par la distillation. On chauffe afin d’évaporer les éléments qui nous intéressent et les condenser. D’où les systèmes de reflux avec le resserrement dans les alambics. Si c’est un grand col-de-cygne, vous obtiendrez quelque chose de léger, quelque chose de très intense si c’est un col très bas. L’alambic et sa matière sont très importants. Généralement en cuivre, il a deux fonctions, il conduit bien la chaleur, et il désulfite.

