Le blocage du canal de Suez, nouvel argument pour numériser sa chaîne d’approvisionnement

Il bouge ! Lundi 29 mars, le navire Ever Given, échoué depuis une semaine en travers du canal de Suez, laisse entrevoir la possibilité d’un renflouage. Mais le mal est fait. Rupture de chaîne d’approvisionnement, hausse des prix, reroutages… Les conséquences de l’incident sur les supply chain industrielles s’ajoutent aux perturbations liées à la crise sanitaire et devraient durer encore plusieurs semaines après la réouverture du canal, où transite 12 % du commerce mondial.