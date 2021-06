Le BioResourceLab concentre la recherche de Suez sur la valorisation des déchets organiques à Narbonne

15 jours gratuits et sans engagement

C’est un centre de recherche et d’innovation de 1 000 m² que Suez inaugure mardi 8 juin à Narbonne (Aude), après un investissement de 5 millions d’euros. "C’est notre premier centre de recherche, à vocation internationale, dédié à 100 % à la connaissance des déchets organiques et aux procédés de valorisation, souligne Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint du groupe Suez en charge de la France et des opérations. C’est une thématique d’avenir. Nous la travaillons sur un territoire où les élus sont très désireux de nous accueillir."