Le bénéfice de Wells Fargo bondit avec la hausse des taux d'intérêt

La quatrième banque américaine a fait état d'un bénéfice de 4,99 milliards de dollars (4,51 milliards d'euros), soit 1,23 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 3,79 milliards de dollars il y a un an, soit 91 centimes par action.

A New York, le titre Wells Fargo reculait de 1% dans les échanges en avant-Bourse.

La banque a provisionné 1,21 milliard de dollars au cours du trimestre pour couvrir les pertes potentielles sur les prêts.

Les banques constituent en ce moment des fonds de secours, les craintes d'un ralentissement économique augmentant en raison des hausses agressives des taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale américaine pour maîtriser l'inflation, ainsi que des récentes turbulences dans le secteur bancaire.

L'effondrement de Silicon Valley Bank et de Signature Bank le mois dernier a provoqué une déroute des actions bancaires, les investisseurs s'inquiétant des faiblesses plus générales du secteur.

Wells Fargo a apporté en mars 5 des 30 milliards de dollars de dépôts injectés par de grandes banques américaines dans le prêteur régional dans la tourmente First Republic Bank.

"Nous sommes heureux d'avoir été en position de force pour aider à soutenir le système financier américain au cours des récents événements qui ont affecté le secteur bancaire. Les banques régionales et de proximité sont un élément important de notre système financier", a déclaré le directeur général Charlie Scharf dans un communiqué vendredi.

Dans l'ensemble, les frais hors intérêts ont diminué à 13,68 milliards de dollars au premier trimestre, contre 13,85 milliards de dollars un an plus tôt, principalement en raison de la baisse des pertes d'exploitation.

Le chiffre d'affaires total de Wells Fargo a augmenté de 17% à 20,73 milliards de dollars au premier trimestre.

Wells Fargo s'efforce toujours de contenir les retombées d'un scandale concernant ses pratiques de vente, qui a entraîné de lourdes amendes et un plafonnement des actifs imposé par la Fed.

Au quatrième trimestre 2022, la banque avait enregistré 3,3 milliards de dollars de pertes d'exploitation liées à des poursuites judiciaires, à des mesures correctives pour les clients et à des questions réglementaires liées au scandale.

