Le bénéfice de Saudi Aramco s'envole grâce à la hausse des prix et des marges de raffinage

Avec des résultats trimestriels spectaculaires, Aramco rejoint les majors pétrolières comme Exxon Mobil Corp et BP, qui ont toutes bénéficié de la flambée des prix de l'énergie à la suite des sanctions occidentales contre la Russie. Le bénéfice net du groupe a augmenté de 90% pour atteindre 181,64 milliards de riyals (48,39 milliards de dollars) au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 95,47 milliards de riyals un an plus tôt.

Le groupe s'attend à ce que "la demande de pétrole continue de croître pendant le reste de la décennie malgré les pressions économiques à la baisse sur les prévisions mondiales à court terme", a déclaré le directeur général Amin Nasser dans le communiqué sur les résultats d'Aramco.

Lors d'une conférence de presse téléphonique, Amin Nasser s'est dit préoccupé par le manque d'investissements dans les hydrocarbures, ce qui se traduit par des réserves de capacités "très limitées" au niveau mondial.

Avec Reuters (Hadeel Al Sayegh, édité par Jean-Michel Bélot)