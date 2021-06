Le Belgique élimine le Portugal

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © XXSTRINGERXX xxxxx Thorgan Hazard a inscrit le seul but de la rencontre /Photo prise le 27 juin 2021/REUTERS/XXSTRINGERXX xxxxx

Le champion d'Europe en titre est tombé ce dimanche soir à Séville. Le Portugal s'est en effet incliné 1-0 en 8e de finale de l'Euro face à la Belgique. Les Diables Rouges ont réalisé un match solide défensivement pour tenir le score malgré le forcing portugais. La lumière est venue de Thorgan Hazard à la 42e minute avec une frappe somptueuse du pied droit. Lors de la seconde période, la Seleção est revenue avec des intentions plus offensives (17 tirs rien que lors du second acte). La Belgique a pu compter sur un Thibaut Courtois solide et de la réussite (poteau de Guerreiro à la 83e). Eden Hazard et ses coéquipiers retrouveront l'Italie avec à la clé, une place dans le dernier carré de cet Euro.