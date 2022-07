Le belge Campine autorisé à reprendre les actifs de Recylex, spécialiste du recyclage de métaux

Recylex baisse le rideau, mais ne laisse pas ses salariés sur le carreau. Spécialiste européen du recyclage du plomb, du zinc et du polypropylène, l'ex-Metaleurop a réagi favorablement à la décision de justice validant l'offre de reprise de deux de ses usines françaises. « Recylex SA se félicite de la décision du tribunal de commerce de Paris d'arrêter un plan de cession partielle et d'ordonner, en conséquence, la cession judiciaire (...) des activités de recyclage de plomb et polypropylène de ses sites d'Escaudoeuvres (Nord) et de Villefranche-sur-Saône (Rhône) », indique-t-il dans un communiqué publié mardi 6 juillet.

90 000 tonnes de batteries

[...]