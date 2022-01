Le baromètre des investissements industriels 2022 de L'Usine Nouvelle

L'industrie française, boostée par le plan de relance et la programme France 2030, investit pour son avenir. Les graphiques de notre baromètre exclusif regroupent, par secteur et par région, tous les projets d'investissement recensés par L'Usine Nouvelle depuis le 1er janvier 2022. Un outil unique, mis à jour chaque semaine, pour faciliter la veille et le suivi des usines françaises.