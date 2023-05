Latécoère, l'équipementier aéronautique qui bat de l'aile malgré le soutien de l'Etat

Englué dans une situation critique depuis plus de 15 ans, l’équipementier aéronautique Latécoère enchaine les restructurations financières. Alors qu’une énième recapitalisation est en passe d’être conclue entre son actionnaire majoritaire Searchlight Capital Partners, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et l’Etat français, les inquiétudes vont croissantes. Certes le fournisseur d'Airbus et Dassault a subi la crise sanitaire et les déboires de Boeing. Mais son incapacité à se réorganiser et ses choix de transferts au Mexique et en République Tchèque font polémique.