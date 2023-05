Latécoère en route vers une nouvelle recapitalisation financière

Latécoère peut souffler, au moins pour un certain temps. Le sous-traitant aéronautique, qui affronte de nouveau une mauvaise passe financière, est parvenu à mettre sur pied une nouvelle recapitalisation financière. Une remise à flot annoncée lundi 8 mai, conclue entre l’actionnaire majoritaire de l’entreprise basée à Toulouse, Searchlight Capital Partners (détenteur de 75% du capital), ainsi que la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et l’Etat français, qui surveille le dossier comme le lait sur le feu. Le fournisseur d'Airbus, de Boeing et de Dassault, emploie 5900 personnes dans le monde.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]