Latécoère délocalise les productions de son usine de Toulouse au Mexique et en République tchèque

Alors que les mots de relocalisation et réindustrialisation sont sur toutes les lèvres, Latécoère va... dans le sens contraire. La direction du groupe aéronautique toulousain vient de présenter en CSE (Comité Social et Economique) la mise en œuvre d'un nouveau plan de réorganisation industrielle qui prévoit le transfert vers ses usines du Mexique et de la République tchèque d'activités de production (usinage et chaudronnerie) actuellement réalisées dans son usine de Montredon à Toulouse (Haute-Garonne). L'opération, qui vise la délocalisation de 109 emplois et de lignes de production très automatisées, devrait être concrétisée d'ici à la fin 2024.

Un coup d'arrêt pour l'Usine 4.0

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]