Lancement couronné de succès pour la mission lunaire japonaise

Quelques semaines après l’alunissage réussi de l’Inde, l’agence spatiale japonaise Jaxa a lancé avec succès la fusée H-IIA jeudi 7 septembre. Elle transportait le module Moon Sniper qui doit se poser sur la Lune d’ici quatre à six mois grâce à une nouvelle technologie d’alunissage de précision. A son bord également, le télescope spatial à rayons X XRISM développé par la Jaxa, la Nasa et l'Agence spatiale européenne a pour mission d’observer les phénomènes les plus extrêmes de l’univers.