Lance à incendie Made in France, skateboard de Gaussin, Arianespace et la fusée Vega : le top 3 des vidéos de la semaine

[L'industrie c'est fou] Cette lance à incendie Made in France va révolutionner les interventions des pompiers

La société française Zelup a conçu une nouvelle lance à incendie pour les soldats du feu,développée avec les pompiers de Paris. Elle se veut à la fois plus efficace, plus sûre et plus économe en eau.

[Made in France] Gaussin lance son skateboard industriel à hydrogène, une plateforme roulante, polyvalente et modulaire



La société Gaussin basée à Héricourt (Haute-Saône), qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique, innove avec une plateforme roulante 100 % hydrogène ou tout électrique destinée aux camions routiers. Ce nouveau produit se destine aux carrossiers, aux constructeurs et aux acteurs du secteur des véhicules autonomes.

Arianespace réussit une mission cruciale avec le retour en vol de la fusée Vega



Décollage réussi pour Vega. La fusée européenne a mis sur orbite le satellite Pléiades Neo d’Airbus le 28 avril. Après avoir subi deux échecs en 2019 et en 2020, le lanceur commercialisé par Arianespace jouait sa crédibilité.