Lagarde réaffirme la détermination de la BCE face aux pression obligataires, rapporte Bloomberg TV

"Ils peuvent nous tester autant qu'ils le veulent", a déclaré Christine Lagarde dans une interview accordée à Bloomberg TV. "Nous avons des outils exceptionnels à utiliser en ce moment. Nous les utiliserons en fonction des besoins."

Les rendements des emprunts d'Etat allemands et italiens à dix ans ont atteint mardi leur plus haut niveau en près de deux semaines avec la remontée des taux souverains américains, qui reflète à la fois la remontée des anticipations d'inflation et l'espoir d'une croissance économique vigoureuse.

La BCE s'est engagée au début du mois à accélérer ses achats de titres sur les marchés pour maintenir les rendements sous contrôle bien que le rythme de ces achats ait ralenti la semaine dernière.

(Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)