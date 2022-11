Lagarde (BCE) garde toutes les options ouvertes sur les taux d'intérêt

"L'ampleur jusqu'à laquelle nous devons aller et le rythme nécessaire dépendront de nos perspectives actualisées, de la persistance des chocs, de l'évolution des salaires et des anticipations d'inflation", a-t-elle déclaré devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

Les investisseurs cherchent à déterminer l'ampleur de la hausse des taux de la BCE à l'issue de sa réunion de décembre et le débat porte sur un relèvement de 50 ou 75 points de base. Ils cherchent également à déterminer le niveau du pic des taux.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)