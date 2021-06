Lagarde (BCE) évoque un risque à la hausse pour la croissance

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © POOL La pandémie pèse encore sur l'économie de la zone euro mais la croissance pourrait rebondir plus rapidement que prévu avec la reprise de la consommation des ménages, a déclaré lundi Christine Lagarde. /Photo d'archives/REUTERS/Olivier Matthys

"Si, à la baisse, la propagation des mutations du virus reste une source de risque, à la hausse, l'amélioration des perspectives de la demande mondiale et une augmentation plus rapide qu'anticipé des dépenses de consommation pourraient se traduire par une reprise plus forte encore", a-t-elle dit lors d'une audition au Parlement européen.

Elle a ajouté que le moment n'était pas encore venu de relever les taux d'intérêt car la BCE devait assurer le maintien de conditions de financement favorables.

"Une hausse soutenue des taux de marché pourrait se traduire plus largement par un resserrement des conditions de financement pour l'ensemble de l'économie", a-t-elle expliqué en reprenant le communiqué de politique monétaire du 10 juin.

"Un tel resserrement serait prématuré et constituerait un risque pour la reprise économique en cours et les perspectives d'inflation."

(Reportage Balazs Koranyi; version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)