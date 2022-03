Lafarge investit 46 millions d'euros pour produire des ciments bas carbone dans deux sites français

Le producteur de matériaux de construction Lafarge France (4 200 personnes, 470 sites industriels) a annoncé jeudi 10 mars son intention d’investir 46 millions d’euros pour produire des ciments « bas carbone » et « très bas carbone » dans deux usines. La filiale française du groupe Holcim compte mobiliser dès cette année 40 millions d’euros dans sa cimenterie de Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne), et 6 millions d’euros sur son site de La Malle, à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône). A Saint-Pierre-la-Cour, une nouvelle ligne de production sera dédiée à ces produits, réalisés à base d’une technologie brevetée (baptisée ProximaTech zero), tandis qu’à Bouc-Bel-Air, l’usine sera adaptée pour répondre aux besoins du projet.

