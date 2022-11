Lactel accélère sur le rPEhd

En mai 2021, Lactel (Lactalis) et Ineos revendiquaient une première mondiale : l’intégration de polyéthylène haute densité recyclé (rPEhd) dans des bouteilles pour le lait. Le laitier passe à une deuxième phase de son initiative. Après avoir produit ainsi quelque 140 000 bouteilles de lait à ultrahaute température (UHT) dans sa laiterie de Montauban (Tarn-et-Garonne), certifiée ISCC Plus, il veut aller plus loin et vise désormais, dès novembre, la production de plus de 2 millions de bouteilles Lactel bio et engagé intégrant de la matière recyclée à hauteur de 30%.

