Lactalis surclasse Danone et s’impose en leader français de l’agroalimentaire

«Continuer à croître, élargir notre portefeuille de produits et notre géographie pour être moins dépendant d'un seul marché». L’objectif affiché par Emmanuel Besnier, le patron de Lactalis depuis le tournant du siècle, est clair. Le groupe a annoncé jeudi 20 avril de résultats record : 28,3 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2022, une progression de 28,4% par rapport à 2021. Le résultat net consolidé du groupe s’établit toutefois à 384 millions d’euros, ce qui représente 1,36% du chiffre d’affaires, en baisse de 14% par rapport à 2021. «Malgré d’importants efforts de compétitivité et face à la difficulté de répercuter un accroissement de plus de 20 % de ses charges, les marges du groupe se sont significativement érodées», regrette Lactalis dans un communiqué.

Il n’empêche : grâce à ce résultat, l’ex-groupe Besnier devient le nouveau leader français de l'agroalimentaire, devant l'autre mastodonte hexagonal, Danone. Reléguée au second rang, la multinationale alimentaire affiche un chiffre d’affaires en baisse à 27,7 milliards d’euros en 2022. Lactalis intègre par ailleurs le top 10 mondial de l'industrie agroalimentaire même s'il reste loin du géant du secteur, le suisse Nestlé, avec ses 95 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Une boulimie d'acquisitions

