Lactalis nouveau leader de l’agroalimentaire français, les défaillances d’entreprises augmentent… Le Top/Flop de la semaine

Top : Lactalis devient le nouveau leader de l’agroalimentaire français

Lactalis a détrôné Danone. Le géant des produits laitiers a annoncé jeudi 20 avril avoir réalisé un chiffre d’affaires de 28,3 milliards d'euros en 2022, une progression de 28,4% par rapport à 2021. Danone, lui, affiche un chiffre d’affaires en baisse à 27,7 milliards d’euros en 2022, et s’invite sur la seconde place du podium. Au niveau mondial, Lactalis a intégré le top 10. Son résultat net a toutefois baissé de 14% par rapport à 2021 en s’établissant à 384 millions d’euros, soit 1,36% de son chiffre d’affaires. «Malgré d’importants efforts de compétitivité et face à la difficulté de répercuter un accroissement de plus de 20% de ses charges, les marges du groupe se sont significativement érodées», regrette le groupe.

Flop : Les défaillances d’entreprises retrouvent leur niveau d’avant Covid-19

Depuis plus d’un an, les défaillances d’entreprises reprennent. Au premier trimestre 2023, elles ont augmenté de 43,6% pour atteindre le chiffre de 14 317 faillites. Alors que les sociétés ont été massivement soutenues pendant deux ans et demi pour traverser la pandémie de Covid-19, «pour certaines, les difficultés n’ont été que différées», tandis que d’autres «se sont refait une santé grâce aux aides déployées», analyse Thierry Millon, le directeur des études du cabinet Altares Dun & Bradstreet. La conjoncture défavorable pèse aussi sur les entreprises, entre le durcissement de l’accès au crédit, la baisse de la demande finale et l’inflation qui pèse sur les marges de certains secteurs.