Lacroix se renforce aux Etats-Unis en rachetant le sous-traitant Firstronic

© Lacroix Lacroix va pouvoir capitaliser sur l'implantation de Firstronic au Michigan et au Mexique.

Vincent Bedouin, PDG du groupe français d’électronique Lacroix, peut être satisfait. Son rêve de prendre le contrôle du sous-traitant d’électronique américain Firstronic est en train de devenir réalité. Les négociations traînent depuis des années. Elles viennent d’aboutir à un accord donnant à Lacroix la possibilité d'acquérir la majorité du capital. L’opération est soutenue par Bpifrance via son fonds d’investissement Build-up International. Elle n’est pas sujette à l’autorisation des autorités de la concurrence ou du contrôle des investissements étrangers. Lacroix espère la finaliser d’ici au début 2022.

Lacroix est une ETI familiale de 4 100 personnes dans le monde, dont 1 250 en France, qui devrait générer 500 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, provenant aux deux-tiers de la sous-traitance électronique et au tiers restant, de produits pour la ville intelligente et l’environnement. Firstronic apporte un renfort de 1 300 personnes, un chiffre d’affaires de 122 millions d’euros en 2021 et deux usines, l’une dans le Michigan, l’autre au Mexique.

[...]