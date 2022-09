Lacroix inaugure son usine d'assemblage électronique 4.0 dans le Maine-et-Loire

Lacroix inaugure jeudi 8 septembre son usine d’assemblage électronique, baptisée Symbiose, à Beaupréau-en-Mauges, dans le Maine-et-Loire. Cette unité de 19 000 m², qui a représenté un investissement de 25 millions d’euros avec le soutien de Bpifrance, prend le relais de l’usine de Saint-Pierre-Montlimart, à proximité, mais qui ne permettait plus l’essor de l’activité. Un site était déjà labellisé Vitrine industrie du futur.

Vincent Bedouin, le PDG de Lacroix, estime que Symbiose, par sa taille critique et ses performances industrielles, pourra rivaliser, en termes de prix, avec les pays d’Asie et permettra le maintien, voire la relocalisation, de production de cartes électroniques. Les 460 salariés de l’ancien site ont suivi le transfert vers la nouvelle usine fournissant les marchés industriels, l’automobile, l’aéronautique, la défense, la domotique, l’énergie… Selon Vincent Bedouin, la nouvelle unité est configurée pour les petites et moyennes séries, mais aussi pour les grands volumes pour l'industrie et la domotique notamment.

