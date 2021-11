Labellisée “site de compensation écologique”, la plaine de la Crau retrouve son état originel

15 jours gratuits et sans engagement

Dans la plaine de la Crau, entre Fos-sur-Mer et Arles (Bouches-du-Rhône), un ancien verger en culture intensive, abandonné, a été nettoyé, réhabilité, restauré. Depuis 2008, CDC Biodiversité, filiale de la Caisse des dépôts, lui a redonné sa nature initiale de Crau sèche, une steppe semi-aride méditerranéenne, adaptée à l’habitat du lézard ocellé et d’oiseaux comme l’œdicnème criard, l’outarde canepetière et le faucon crécerellette.