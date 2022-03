Labelexpo Europe à nouveau reporté

Le choc est dur pour les professionnels de l'étiquette ! Tarsus Group, organisateur de Labelexpo Global Series, a annoncé que Labelexpo Europe, le salon mondial de l'étiquette, qui devait se tenir à Bruxelles (Belgique) du 26 au 29 avril est finalement reprogrammé à l’année prochaine, du 11 au 14 septembre 2023. Pour mémoire, la dernière édition de ce salon bisannuel s’était tenue en septembre 2019. L’arrivée du Covid-19 avait ensuite provoqué l’annulation de l’édition 2021, les organisateurs tentant de rattraper le coup en créant une édition intermédiaire en avril prochain. Cela ne sera finalement pas le cas. Tarsus indique avoir fait son choix en raison des tensions très importantes subies par la filière sur les approvisionnements de matières premières et de la crise en Ukraine.

Pénurie de composants

« La décision fait suite à une consultation étroite avec les exposants, les associations et l'industrie au sens large, dont beaucoup sont directement touchés par la pénurie de composants et de matériaux », indique l'organisateur dans un communiqué. « Ces pénuries, déclenchées par la pandémie, se sont aggravées ces derniers mois, les longs délais de livraison perturbant désormais la chaîne d'approvisionnement en Europe. » D’après la Fédération internationale des fabricants d’étiquettes adhésives (Finat), la filière est impactée par des problèmes d’approvisionnement de puces et de composants électroniques qui prennent place sur les presses et les machines de façonnage, mais également par des ruptures au niveau du papier et d'autres consommables tels que les encres ou les adhésifs qui sont nécessaires à la production des étiquettes.

En 2019, Labelexpo Europe avait réuni 37 903 visiteurs en provenance du monde entier.