La zone euro doit encore soutenir l'économie, l'inflation est temporaire, déclare le FMI

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Yuri Gripas Les gouvernements des pays de la zone euro doivent continuer de soutenir la reprise économique de manière plus ciblée, a déclaré lundi le Fonds monétaire international (FMI). /Photo d'archives/REUTERS/Yuri Gripas

Dans un rapport présenté aux ministres des Finances des 19 pays ayant adopté la monnaie unique, le FMI ajoute que même si l'assainissement budgétaire doit encore attendre, des annonces crédibles sur sa mise en place doivent être faites dès à présent.

"Les politiques devraient rester accommodantes mais devenir de plus en plus ciblées, en mettant l'accent sur l'atténuation des hausses potentielles des inégalités et de la pauvreté", a indiqué le FMI.

"La marge de manoeuvre budgétaire devrait être reconstituée une fois la reprise fermement engagée mais des plans de consolidation crédibles à moyen terme devraient être annoncés dès maintenant", ajoute le rapport.

Le FMI note également que la hausse de l'inflation, qui a atteint un niveau record de 4,9% en glissement annuel en novembre, est temporaire et ne constitue donc pas une menace grave car elle ne s'est pas traduite jusqu'à présent par des effets de second tour sur les salaires.

(Reportage Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud édité par Marc Angrand)