La start-up Purple Alternative Surface a mis au point un revêtement routier perméable et modulaire fabriqué en France à partir de déchets de plastiques et de composites non valorisés comme les pales d'éoliennes jusqu'à aujourd’hui généralement enfouies. « L’idée était à la fois de proposer une solution qui permet de détourner des plastiques rigides qui ne sont pas recyclables et de lutter contre l’imperméabilisation des sols », précise Pierre Quinonero, co-fondateur de la start-up.

©Purple Alternative Surface

La perméabilité des sols contribue à en effet à filtrer et infiltrer les eaux de pluie en profondeur dans les sols. Contrairement aux revêtements classiques, la dalle Purple Solo empêche le ruissellement, réduisant ainsi le risque d’inondations et de contamination des nappes et cours d’eaux. Son drainage est supérieur à 270 litres / seconde / hectare.

La dalle a été imaginée pour un usage ne dépassant pas 50 km/h. Depuis mars 2022, une zone de démonstration est testée au sein de l’agence de travaux publics dijonnaise Roger Martin, sur un parking de 3 places, dont une place handicapé, pour valider les caractéristiques de la dalle.

La modularité de la dalle économise les terrassements, réduit le volume d’apports granulaires, diminue les volumes de bassin de rétention, et facilite par son démontage aisé l’accès aux réseaux enterrés. Cette dalle est entièrement recyclable en fin de vie. ©Purple Alternative Surface

La plastronique du bitume

La start-up Purple Alternative Surface s’est également intéressée aux enjeux de la smart-city et propose avec son support, une possibilité d'intégrer de l’intelligence sur les routes. Elle collabore sur un projet de R&D avec le Crunch Lab de l’Université technologique de Belfort Montbéliard et ses ingénieurs.

Des preuves de concept en conditions réelles doivent être réalisées avec des exemples concrets notamment sur la sécurité routière. Elles permettront de multiplier les supports existants pour connecter les voitures autonomes sur des portions de routes dangereuses, comme les sorties d’écoles, passages piétons, ou carrefours dangereux. Elles favoriseront également la collecte de données pour améliorer l’intelligence artificielle sur les flux majeurs.

La prochaine étape pour la start-up est de lever des fonds afin de passer à une production industrielle, « Nous recherchons 2 millions d’euros pour accélérer notre industrialisation, renforcer notre équipe marketing et commerciale et poursuivre nos projets de R&D », résume Pierre Quinonero. ©Purple Alternative Surface