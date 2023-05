La visite d'Elon Musk en Chine déclenche une tempête médiatique sur les réseaux sociaux chinois

BEIJING (Reuters) - La visite d'Elon Musk en Chine était abondamment commentée sur les réseaux sociaux chinois, l'homme d'affaires américain recevant les éloges du public alors qu'il effectue son premier voyage dans le pays en trois ans.

Depuis son atterrissage à Pékin mardi, le directeur général de Tesla a rencontré les ministres chinois des Affaires étrangères, du Commerce et de l'Industrie et a dîné avec Zeng Yuqun, président du principal fournisseur de batteries CATL.

Peu d'éléments de ces discussions ont été rendus publics, mis à part la volonté d'Elon Musk de développer ses activités en Chine dévoilée par le ministre chinois des Affaires étrangères.

Cela n'a pas empêché un déferlement d'enthousiasme pour Elon Musk sur les réseaux sociaux chinois, où il est décrit comme "un pionnier" et certains le veulent même comme président des États-Unis.

"Il est une idole mondiale", a commenté un internaute. "Elon Musk est tout simplement génial, si seulement la Chine pouvait avoir quelqu'un comme Elon Musk", a déclaré un autre.