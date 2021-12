La "villa radioactive" de Ganagobie, un chantier de vingt ans pour décontaminer un laboratoire travaillant dans l'illégalité la plus complète

C’est l’histoire d’une pollution radioactive qui a commencé en 1986, dans un petit village des Alpes-de-Haute-Provence, à une vingtaine de kilomètres de Manosque. En quittant la route qui longe la Durance, une petite route serpente vers un plateau à 550 mètres d’altitude, où se trouve le petit village de Ganagobie. C’est là que Jean-Pierre Frideling a commis son forfait. Le 13 mars 2008, le quotidien La Provence écrivait : « Après des années de procédure contre les gérants, M. et Mme Frideling, condamnés chacun à 100 000 euros d'amende et à un an de prison avec sursis, l'Etat va procéder, à ses frais, à l'évacuation des produits radioactifs le mois prochain. » Fin 2021, le travail de dépollution n’est pas fini. Au mieux, tout sera terminé en 2025 et cela aura coûté à l’Etat la coquette somme de 8 à 10 millions d’euros. « C’est la première fois que l’on était confronté à une telle pollution radioactive intentionnelle en France », dénonce Nicolas Benoit, responsable du pôle en charge des sites pollués à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra).