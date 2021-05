La victoire du nouveau Total lors de l'assemblée générale du géant pétrolier français

15 jours gratuits et sans engagement

On l’attendait comme un moment de rébellion des actionnaires pour une stratégie environnementale plus ambitieuse. Il n’en fut rien. L’assemblée générale de Total du 28 mai 2021 a approuvé haut la main (91,88 %) la fameuse résolution 14 qui fixait ses objectifs en matière de développement durable. Plusieurs actionnaires avaient pourtant averti qu’ils voteraient contre cette résolution qui n’intègre pas la fin des explorations de nouveaux gisements de pétrole et de gaz du géant industriel français.