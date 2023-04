La verrerie Duralex relance sa production à La Chapelle-Saint-Mesmin

En ce lundi 17 avril sort le premier "verre bon" du four de la verrerie Duralex, basée à la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), à l’issue du redémarrage du four «dont le mélange sous forme de lave et matières premières a toujours été actif», précise José Luis Llacuna, président de Duralex, qui se réjouit de la reprise de l’activité à plein régime pour les 250 salariés du site. La seconde ligne de production sera lancée dès la deuxième semaine et la cadence s’adaptera ensuite à la demande. Après cinq mois de mise en veille du site loirétain, c’est une bonne nouvelle pour New Duralex International, acquise en janvier 2021 par la Maison Française du Verrier, leader du savoir-faire verrier français.

Le verrier avait cessé sa production le 1er novembre 2022, touché de plein fouet par l’envolée des prix de l’énergie. «Les prix annoncés pouvant multiplier par 20 ceux de l’année antérieure, nous avions décidé de mettre en veille le four et de passer nos salariés en activité partielle. Une décision nécessaire qui s’inscrivait aussi dans l’effort collectif d’économie d’énergie recommandé par le gouvernement», rappelle le président.

Une stratégie de mise en veille payante

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]