« La vente de machine industrielle "en tant que service" est une tendance forte », explique Michael Staebe, du cabinet Bain

L’Usine Nouvelle.- La foire de Hanovre ouvre ses portes du 30 mai au 2 juin après deux ans perturbés par la pandémie de Covid-19. Quel a été l’effet de cette crise pour les fabricants de machines ?

Michael Staebe.- Les trois dernières années, le secteur des machines et des biens d’équipement [qui rassemble les machines mobiles pour l’industrie et l’agriculture, les machines de production et l’ensemble des composants pour les produire] a dû gérer les impacts immédiats de la pandémie. Il a fallu que les entreprises s’occupent de leurs employés, garantissent la continuité, puis répondent aux ruptures de chaînes d’approvisionnement. L’industrie des machines n’est pas aussi perturbée que l’automobile mais est tout de même touchée par les pénuries de semi-conducteurs et, de plus en plus, par les difficultés à s’approvisionner en composants simples, comme des valves ou des pièces de réparation. La crise en Ukraine aggrave cette situation.

Dans votre rapport vous pointez aussi que la conjoncture renforce la nécessité pour les constructeurs d’aller « au-delà des machines », vers plus de numérique…

De nombreuses entreprises du secteur ont pris conscience que leur industrie se transforme en profondeur. L’une des grandes tendances que l’on constate, c’est la vente de machine en tant que service (machinery as a service).

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]