La vallée de l’Arve cherche à réduire sa dépendance à l'automobile

Lovée au pied du Mont-Blanc, entre Genève et Chamonix (Haute-Savoie), la vallée de l’Arve fait sa mue. Siège de plus des deux tiers des entreprises françaises de décolletage et d’usinage de précision, cet écosystème représentant 20 000 emplois directs et indirects, répartis dans près de 450 établissements, produit des pièces mécaniques destinées en majorité au marché automobile. Problème : l’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035 et l’électrification en cours du parc mondial viennent rebattre les cartes.

[...]