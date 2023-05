La vague des usines de recyclage des batteries lithium-ion déferle sur l’Europe

Ce serait la plus grande usine de recyclage de batteries d’Europe. Mardi 9 mai, le géant suisse des mines et du commerce des matières premières Glencore a frappé un grand coup en présentant un projet doublement ambitieux, par sa taille et ses échéances rapides. Allié à l’entreprise canadienne Li-Cycle, il a lancé une étude de faisabilité pour transformer sa vieille fonderie de zinc et de plomb, qui opère à Portovesme en Sardaigne depuis 1925, et la réaffecter au recyclage des batteries lithium-ion.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]