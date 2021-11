La vaccination recommandée en France pour les enfants à risques et ceux de l’entourage des immunodéprimés

15 jours gratuits et sans engagement

C’est un premier feu vert, en France, vers l’élargissement de la campagne vaccinale contre le Covid-19 aux enfants de moins de 12 ans. La Haute autorité de Santé (HAS) a annoncé le 30 novembre une première recommandation concernant les enfants âgés de 5 à 11 ans à risques de développer une forme grave, voire d’en décéder. Elle préconise aussi de vacciner les enfants de cette tranche d’âge qui vivent dans l’entourage de personnes immunodéprimées ou de personnes à risques et non vaccinées. Le vaccin préconisé est le Comirnaty de Pfizer/BioNTech, le seul à avoir obtenu une autorisation pour une utilisation chez les enfants, à un dosage moins élevé (10 microgrammes contre 30 µg à partir de 12 ans).