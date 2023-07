La Turquie relève la TVA sur certains produits malgré l'inflation élevée

ISTANBUL (Reuters) - La Turquie a augmenté vendredi la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de deux points de pourcentage pour certains produits de base et pour les biens et services, une hausse qui devrait stimuler une inflation déjà élevée et augmenter les recettes budgétaires.