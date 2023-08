La transition vers le véhicule électrique au banc d’essai en Ile-de-France

Teqmoville est une localité qui ne figure sur aucune carte routière. Elle a pourtant tout d’une ville, avec des parkings, un feu de signalisation, un passage protégé et évidemment (puisque nous sommes en France) des ronds-points. Mais ses piétons sont de simples mannequins. Car Teqmoville est la zone urbaine de Teqmo, un centre d’essais unique en Europe pour la mobilité automatisée et connectée. La haute muraille de l’anneau de vitesse quasi centenaire du circuit de Linas-Montlhéry (Essonne) protège des regards indiscrets ce centre technologique aux multiples autres installations : circuit routier, piste de freinage, aire avec ligne droite et croisement, tronçon autoroutier avec sa (fausse) barrière de péage.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]